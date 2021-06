Gritti: con Gasperini cambio di mentalità. «Lavoro e giocatori intelligenti, ma 5 anni fa col Napoli che rischio»

«Non esistono segreti, solo risultati ottenuti col lavoro e l’abnegazione, dal presidente al figlio fino al magazziniere. Già dal primo anno trovammo ragazzi eccezionali che seguivano l’allenatore in un tipo di lavoro diverso da prima - ha affermato il tecnico milanese -. Dopo le prime cinque partite, alla prima stagione qui, rischiammo di tornare io a Sirmione e Gasperini a Torino, ma il presidente Percassi arrivò al campo assicurando che non avrebbe cambiato guida tecnica. Alla sesta ci dicemmo: se dobbiamo tornare a casa, torniamoci con le nostre idee. Lui (2 ottobre 2016, ndr) fece giocare insieme per la prima volta alcuni giovani (Caldara, Gagliardini e Petagna, NdR) contro il Napoli, ragazzi che hanno confermato grandi doti: vincemmo uno a zero col gol di Petagna, ma il presidente forse non ci dorme ancora».

Sul carattere focoso del responsabile tecnico nerazzurro, Gritti è netto: «Sono il suo contrario, ma lui ha molte più pressioni di me. Sto seduto e mi diverto un sacco, nove volte su dieci la squadra gioca benissimo - ha proseguito -. Gasperini è un genio e ogni tanto ha bisogno di trovare dei nemici. Ogni tanto intervengo quando il quarto uomo perde la pazienza. Io ho già preso tremila euro di multa al posto di Bangsbo e mi bastano. Ma anche coi giocatori e qualcuno della società spesso sono io a mediare».