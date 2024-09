Il 15 settembre torna la StraBergamo, ecco i quattro percorsi

La StraBergamo torna a colorare le strade della città: la marcia non competitiva è giunta alla 46esima edizione, un appuntamento amato dai bergamaschi che si danno appuntamento sul Sentierone per affrontare, ognuno con il proprio ritmo, uno dei quattro percorsi proposti.

Le diverse opzioni tra le quali scegliere sono state pensate proprio per consentire a tutti di partecipare a questa bella iniziativa, senza limiti di età: adulti, bambini, famiglie, anziani, runners o semplici podisti, anche quelli meno allenati. I percorsi si possono infatti affrontare correndo, camminando, spingendo un passeggino, una carrozzella o tenendo al guinzaglio il proprio cane. Quattro i percorsi di 6, 10, 13 e 16 km con partenza libera dalle 7,30 alle 9.

StraBergamo, la presentazione della manifestazione

Il villaggio in centro

Si parte sabato 14 settembre con l’inaugurazione del Villaggio Bcc Milano StraBergamo, in programma alle 10 con il via ufficiale alla kermesse. Si tratta di uno spazio aperto alle famiglie con gonfiabili e associazioni sportive del territorio che si esibiranno scherma, roller, arti marziali, pin pong, ginnastica artistica.

Nel fine settimana si svolgeranno anche gli Stati Generali del Turismo Enogastronomico e, in occasione dell’inaugurazione del Villaggio StraBergamo, la Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca, grazie al contributo della Camera di Commercio di Bergamo, realizzerà un Borgo dei Sapori con stand enogastronomici che metteranno in mostra i prodotti tipici del territorio orobico. Sul Sentierone saranno inoltre allestiti laboratori a cura di Villa Sant’Apollonia per introdurre i piccoli all’importanza di una corretta igiene orale.

Domenica 15 la manifestazione

Alle 7.30 verrà celebrata la Messa all’aperto in piazza Vittorio Veneto. La partenza sarà libera: una precauzione in più per evitare l’assembramento che caratterizzava le passate edizioni, precedenti al 2020.

Dalle 7.30 alle 9 i partecipanti potranno quindi dare il via alla loro personale StraBergamo lungo il percorso prescelto. La partenza, come sempre sarà allestita sul Sentierone, che sarà anche il punto di arrivo della marcia non competitiva.

I percorsi

Il percorso da 6 km è adatto a tutti, in particolare alle famiglie con bambini e passeggini. Partendo dal Sentierone, si prende la direzione Città Alta con attraversamento di alcuni dei luoghi più suggestivi: porta Sant’Agostino, viale della Fara, Porta San Lorenzo, via Maironi da Ponte, la ciclopedonale del Morla, via Baioni, via Sauro, piazzale Oberdan, via Battisti, Parco Suardi, via S. Giovanni, via Pignolo, piazzetta S. Spirito, via Tasso per ritornare poi sul Sentierone.

Il percorso da 10 km (sarà di colore azzurro in collaborazione con i Lions Circoscrizione Bergamo) è indicato per chi vuole scoprire in tutta tranquillità una delle bellezze di Bergamo: dal Sentierone si prende la direzione Città Alta, si arriva in porta S. Agostino, si percorre viale della Fara, via della Boccola, Largo Colle Aperto, via Beltrami, via Castagneta, via Valverde, la ciclopedonale del Morla, via Baioni, via Sauro, piazzale Oberdan, via Battisti, Parco Suardi, via S. Giovanni, via Pignolo, piazzetta S. Spirito, via Tasso e si ritorna sul Sentierone.

Il percorso da 13 km è adatto a chi vuole ammirare alcuni dei più bei paesaggi di città alta e bassa, immergendosi anche nella natura. Dal Sentierone si prende la direzione Città Alta, si percorre il viale delle Mura, Largo colle Aperto, via Beltrami, via Cavagnis, via Scalvini, via Ramera, Ciclopedonale Parco dei Colli, via Castagneta, Greenway, via Valverde, Ciclopedonale del Morla, via Maironi da Ponte, Ciclopedonale del Morla, via Baioni, via Sauro, piazzale Oberdan, via Battisti, Parco Suardi, via S. Giovanni, via Pignolo, piazzetta S. Spirito, via Tasso, e si ritorna al punto di partenza sul Sentierone.

Il percorso da 16 km è adatto a tutti coloro abituati a fare sport o a camminate di questo tipo. L’itinerario è scorrevole ma presenta alcune salite e discese che, però, valgono veramente la pena di essere affrontate. Dal Sentierone ci si dirige verso Città Alta, si percorre il viale delle Mura, Largo colle Aperto, via Beltrami, via Cavagnis, via S. Vigilio, via S. Sebastiano, via Colle dei Roccoli, via Orsarola, via Vetta, via Scalvini, via Ramera, Ciclopedonale Parco dei Colli, via Castagneta, Greenway, via Valverde, Ciclopedonale del Morla, via Maironi da Ponte, Ciclopedonale del Morla, via Baioni, via Sauro, piazzale Oberdan, via Battisti, Parco Suardi, via S. Giovanni, via Pignolo, piazzetta S. Spirito, via Tasso e si ritorna sul Sentierone.

Lungo tutti i tragitti saranno attivi svariati punti ristoro dove i partecipanti potranno bere e rifocillarsi: alla montagnetta della Fara, alla meridiana sul viale delle Mura, in via Scalvini poco prima dell’imbocco di via Ramera, lungo la ciclopedonale del Morla al primo ingresso su via Valverde.

Le iscrizioni

Le iscrizioni verranno raccolte nei punti vendita fino a giovedì 12 alle ore 15 mentre venerdì, sabato e domenica direttamente sul Sentierone. Come singoli ci si può iscrivere anche online sul sito www.strabergamo.it, dov’è possibile trovare anche i numerosi punti vendita dove effettuare l’iscrizione personalmente, sia in città che in provincia. I gruppi possono invece iscriversi presso Map Comunicazione in via Carnovali 31, a Bergamo, dalle 9 alle 17, fino al 13 settembre. Per i gruppi più numerosi ci saranno premi speciali, compresi buoni spendibili al centro commerciale “Le Due Torri” di Stezzano.

Il costo di partecipazione ammonta a 7 euro: versando questa cifra si avrà diritto alla maglietta della manifestazione e al pacco gara con generi alimentari che sarà consegnato a tutti i partecipanti al momento dell'arrivo È possibile iscriversi anche la mattina stessa della StraBergamo, visto che sarà presente un punto iscrizioni in prossimità della partenza.