Il 29 e 30 marzo c’è il Rally Prealpi Orobiche: 123 equipaggi al via

Un boom di iscrizioni per il Rally Prealpi Orobiche: saranno 123 gli equipaggi al via della 39esima edizione, in programma nel weekend del 29 e 30 marzo. Un segnale importante per la corsa bergamasca, senza dubbio nel cuore degli appassionati lombardi e non, pronti a darsi battaglia sulle strade della nostra provincia.

Il programma del Rally Prealpi Orobiche

Dopo lo shakedown nel borgo di Alino, in programma sabato 29 marzo, la gara partirà domenica 30 dalla Fiera di Bergamo per portare al primo semaforo verde della Val Serina alle 8,35. Secondo cronometro a Dossena, con partenza alle 98,22, il terzo in Val Taleggio alle 10,11. Dopo riordino e assistenza alla Fiera di Bergamo, il tris di speciali verrà ripetuto con partenza alle 13,45 in Val Serina, alle 14,32 a Dossena e alle 15,21 in Val Taleggio. L’arrivo a San Pellegrino è previsto per le 16,30, con premiazioni direttamente sulla pedana d’arrivo.

Al via una Wrc+ - la Citroen C3 di Andrea Spataro e Alessia Muffolini - e ben 30 Rally2, con nomi di primo livello: Simone Tempestini, già campione mondiale Junior 2016, in gara test per il campionato europeo, il vincitore uscente Marco Colombi, il camuno Ilario Bondioni e il valtellinese Fabrizio Guerra, già a podio nelle passate edizioni, il vincitore nel 2019 Ilario Nodari.

Le auto in gara

Nel dettaglio i numeri di ciascuna classe: detto della presenza di una Wrc+ e di ben 30 Rally2, saranno 20 le Rally4, 16 le Rally5, 13 le N2, 10 le R2, 7 le S1600 e R3, 5 le A6, 3 le A7 e le Rally3, 2 le Rstb1.6 e le N3. Infine, un esemplare per N1, Rs1.6, Ra5Naz, K10, Rs.20, Rstb1.4, per un totale di 123 equipaggi. I marchi più rappresentati sono Peugeot con 43 e Renault con 37 esemplari presenti. Ben 25 le Fabia di casa Skoda mentre 7 saranno le Citroen. Seguono 2 Toyota, Volkswagen e Mini mentre un modello sarà presente rispettivamente per Hyundai, Ford, Alfa Romeo, Mg e Suzuki.