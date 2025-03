Rally Prealpi Orobiche al via: da San Pellegrino il 29 e 30 marzo

La competizione è valida anche per il Campionato Lombardo Rally Cup e la Coppa Rally di Zona 3. «La sicurezza è il perno – dice il presidente dell’Aci di Bergamo Bettoni –. Ci stiamo adoperando affinché l’evento esalti il connubio tra sport e turismo ed il fatto di tornare a San Pellegrino garantisce ulteriore lustro. Ringrazio i Comuni e le loro amministrazioni per la collaborazione e tutta la macchina organizzativa in campo. Siamo un rally che va per la maggiore in Lombardia e vogliamo proseguire su questa strada per allestire qualcosa che faccia fare il botto nel 2026, per l’edizione numero 40».