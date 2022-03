Il Galà del calcio bergamasco fa il pieno, dopo il Covid voglia di rilancio - Foto e premiati

Alle 8 e mezza della sera, mezzora prima del calcio d’inizio della serata, i posti a sedere sono già belli che esauriti. Il personale dello Shopping Center Le Due Torri di Stezzano amplierà la platea, ma non basterà a farci stare tutti. Qualcuno seguirà in piedi, dolce dazio da pagare per il ritorno della quindicesima edizione de Il Galà del calcio bergamasco, evento capace come nessun altro di mettere insieme tutte le componenti che animano il football di casa nostra. Rispetto alla tradizione sono cambiati il giorno (lunedì post-partita invece che il sabato della vigilia) e il periodo (dall’inverno alle porte della primavera).

Da sinistra: Paolo Fiorini (presidente Aia Bergamo), Sergio Sforza (presidente Dir.Sport), Nicola Radici (delegato provinciale Figc), Roberto Spagnolo (d.o. Atalanta), Gianlauro Bellani (consigliere Crl), Massimo Ruggeri (presidente Aiac), Gigi Di Cio (autore de L’Almanacco)

(Foto di Afb)

Quella di sempre, anzi maggiore, è stata la risposta di un movimento su cui come in pochi altri casi è entrata in tackle la pandemia (tre partite giocate da marzo 2020 ad agosto 2021), ma ufficialmente rimessosi le scarpette bullonate ai piedi tra uno stop & go e l’altro. Rispetto all’ultima volta, due anni e due mesi prima, sono tanti quelli che sono volati via, e il primo atto della serata è un applauso che arriva sino al cielo, dove tutti hanno qualcuno da ricordare.