Il sogno dell’Atalanta continua. Tra Marsiglia, Fiorentina e campionato: le date del finale di stagione

Quindi, come contro Sporting e Liverpool, la sfida di ritorno si gioca a Bergamo, al Gewiss Stadium. Un vantaggio non da poco. La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 9 maggio, una settimana dopo l’andata, con fischio d’inizio sempre alle 21. Tutto si deciderà nell’arco di sette giorni, con l’obiettivo di volare a Dublino il 22 maggio per la finalissima, contro la vincente di Roma-Bayer Leverkusen.