Il Telgate vola e sogna l’Eccellenza Top e flop del calcio provinciale

Promosse a piene voti e ora sognano di diventare grandissime. Scanzorosciate e Telgate, è il vostro momento: in Serie D i giallorossi sono già salvi e raggiungono il record di punti personali nella categoria con 3° posto a 6 punti dalla vetta dopo il successo casalingo sul Legnano, mentre il Telgate sogna il passaggio dall’Eccellenza alla quarta serie, 1° del girone C insieme al Lumezzane e reduce dal 3-1 sul Castiglione.

Giornata per lo più positiva per le formazioni bergamasche della Serie D, mentre in C qualche rammarico ce l’ha l’AlbinoLeffe dopo l’1-1 con l’Arezzo: ko per Caravaggio e Brusaporto contro Castellanzese (2-0) e Sondrio (2-1), mentre sono punti d’oro quelli del Villa Valle sull’Arconatese (3-2) e del Ponte San Pietro sulla Tritium (2-0), mentre la Virtus Ciserano Bergamo ha conquistato un brillante pari sul campo della capolista Pro Sesto (1-1).

In Eccellenza buon momento anche di Valcalepio e Forza e Costanza: la ribalta delle bergamasche è nel loro segno e dello stesso Telgate; per i calepini vittoria senza appello per 5-0 sul Prevalle, per i martinenghesi 1-0 sul campo del CazzagoBornato.