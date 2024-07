Incidente in moto: i Pescatori Bergamo piangono Silva

L’associazione Pescatori di Bergamo piange la scomparsa di Anderson Silva , atleta della Nazionale di streetfishing, ma soprattutto iscritto alla BergamoSpinning . Il 38enne, originario del Brasile e residente nel Mantovano, è morto lo scorso fine settimana (20-21 luglio) dopo un terribile schianto in motocicletta lungo strada provinciale 27 «di Mongabia», che collega Valeggio a Castelnuovo del Garda (in provincia di Verona). Anderson Silva lascia la moglie e due figli.

Dal 2019 Anderson Silva è entrato in contatto con il mondo delle esche artificiali, insieme all’inseparabile compagno di team Mirco Innocente, arrivando a centrare grandi traguardi ai campionati italiani e centrando anche la Nazionale nell’ultimo Campionato del mondo di streetfishing sui laghi di Mantova. Naturalmente lascia tanti amici nel mondo della pesca con le esche artificiali, un ambiente che aveva conosciuto negli ultimi cinque anni ma nel quale aveva subito inserirsi a meraviglia. In questo triste momento è arrivato il messaggio di cordoglio dell’Associazione Pescatori di Bergamo convenzionata Fipsas, per la famiglia, il presidente Enzo Cavadini e tutti i ragazzi della squadra.

Gara in ricordo di Oggioni

Nel prossimo week end un pensiero andrà allo sfortunato atleta anche da parte di chi sarà sui campi di gara per le manifestazioni estive. Il Preadtor Fishing Club ricorderà in una delle sue gare più sentite Nico Oggioni, anche lui scomparso anni fa in giovane età, con il memorial a spinning giunto alla 16ª edizione. Appuntamento per gli appassionati al lago Arcadia di Pontirolo Nuovo domenica 28 luglio per la gara a tuti i pesci predatori con il catch and release.