Infaticabile Terzi: nel nuoto arriva il secondo bronzo in quattro giorni

Cretti, Plebani, Testa: top ten

Nella stessa giornata hanno gareggiato altri tre bergamaschi, raccogliendo piazzamenti nella top ten. Due sono ciclisti, e hanno disputato le prove a cronometro: Claudia Cretti, anni 28 da Costa volpino, si è piazzata ottava; Davide Plebani, sarnichese, stessa età, ha condotto al nono posto il non vedente Lorenzo Bernard. Per entrambi la prova in linea è programmata per venerdì 6. Mirko Testa ha infine chiuso al decimo posto la crono di handbike, e giovedì 5 si schiererà al via della prova in linea, specialità in cui è campione del mondo in carica.