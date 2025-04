Ira Lecce contro la Lega, la trasferta a Bergamo è in dubbio

Atalanta-Lecce domenica sera al Gewiss? Sì, anzi forse no. Dopo il rinvio della gara inizialmente in programma venerdì sera a Bergamo per la scomparsa del fisioterapista del club giallorosso Graziano Fiorita e la decisione della Lega di recuperare la gara domani sera, la questione sembrava virtualmente chiusa anche se già a caldo il club pugliese non sembrava entusiasta di dover tornare a Bergamo a breve giro di posta dal rinvio.

Ma stando ai rumors delle ultime ore circolati venerdì sera e rilanciati dalla Gazzetta dello Sport, con l’avvicinarsi della gara i «mugugni» in Salento avrebbero alimentato un crescente risentimento da parte del club nei confronti della Lega e della decisione di recuperare la gara a poco più di 72 ore dalla morte di Fiorita, presa in autonomia senza un preciso accordo tra le due società.con la squadra ancora sotto choc.

Il Lecce potrebbe non partire per Bergamo

Al punto che in serata ha cominciato a prendere forza l’ipotesi che la squadra di Giampaolo potrebbe decidere di non partire oggi per Bergamo e di non scendere in campo domani sera al Gewiss. A costo di rischiare l’inevitabile conseguenza, regolamento alla mano: sconfitta 0-3 a tavolino e un punto di penalizzazione in classifica che retrocederebbe i pugliesi oggi quartultimi a quota 25, alla pari con Venezia ed Empoli in piena zona retrocessione.

Per ora lo scenario è un’ipotesi, legata a una reazione «di pancia» alla decisione della Lega ma l’ambiente salentino è in subbuglio. Contrariamente a quanto annunciato inizialmente nel primo pomeriggio di venerdì, quando il Lecce è rientrato in Puglia dal ritiro di Coccaglio, la squadra venerdì non si è allenata e nel frattempo allo stadio di Via del Mare i tifosi hanno esposto uno striscione di sostegno alla decisione dei giocatori e di contestazione nei confronti della Lega calcio. «Non scendere in campo l’unica cosa da fare, Lega infame Lecce ti schifa», firmato Ultrà Lecce.