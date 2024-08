Kossounou in arrivo all’Atalanta, mattinata di visite mediche

Le prossime tappe

Nel pomeriggio è previsto il trasferimento a Zingonia per la firma e le prime foto da atalantino. Kossounou, che arriva dal Bayer Leverkusen (la squadra tedesca battuta in finale di Europa League dall’Atalanta; a Dublino però Odin rimase in panchina) è il nuovo colpo del club bergamasco, ma non dovrebbe essere l’ultimo visto che, con la partenza di Koopmeiners, potrebbe arrivare un altro centrocampista, e non è escluso che ci possa essere un’entrata anche in attacco, al di là del discorso Lookman. Kossounou rappresenta un importante innesto nella difesa nerazzurra che nelle prime due giornate ha dovuto ricorrere a de Roon, indietreggiato nell’emergenza in quanto Scalvini, Toloi e Kolasinac erano infortunati (e Scalvini lo rimarrà anche nei prossimi mesi). Ora Toloi si è ripreso e anche il recupero di Kolasinac è vicino, ma un difensore veloce e roccioso come Kossounou a Gasp serve come il pane. Improbabile però vederlo in campo già contro l’Inter.