La forza delle donne, la campionessa: «Il tiro a volo mi ha aiutato a combattere il tumore»

La sua ultima vittoria è coincisa con i Campionati italiani invernali di fossa universale disputati lo scorso fine settimana a Uboldo, in provincia di Varese . Primo posto tra le Lady, chiudendo a quota 177/200, tenendosi dietro le pluridecorate punte di diamante della squadra azzurra Bianca Revello (175) e Rachele Amighetti (173, da Costa Volpino con rigore), che potrebbero essere sue figlie: «In pedana, non sono andata contro di loro ma per me stessa - continua Sabry-bum bum (iridata a Granada 2006 e argento continentale sia in Corsica nel 2007 che a a Maribor 2013) . La vera gioia è stata tornare a essere ciò che ero».

Già. L’amato «Carletto», il nome del fucile con cui spara da sempre (23 anni fa, iniziò per una scommessa), è stato inseparabile compagno di vita anche nei giorni più grigi. Quelli della diagnosi del nemico invisibile: «Del tutto casuale, durante uno screening generico». I medesimi dell’operazione chirurgica e dei successivi cicli di chemioterapia, durante i quali non si è mai allontanata da pedane, cartucce e mirini: «Per un’agonista come me non è stato semplice, con forze e energie mentali da centellinare, ho imparato a accettare la miglior versione di me in quel momento - racconta con la voce rotta da un filo di commozione l’allieva di Fausto Uguccioni -. Ma il tiro a volo, è stato fondamentale per pensare a altro, evitando di chiudermi in casa e in me stessa. Non mi sento un’eroina, racconto la mia storia perché spero possa essere d’aiuto a altri: pensare positivo e sempre in avanti può aiutare».