La Penya Atalantina de Barcelona: «Pronti a vivere un sogno incredibile»

E poi arrivano giorni da segnare in rosso sul calendario, anzi in nerazzurro. Come stasera, quando l’Atalanta scenderà in campo a Barcellona. Roba difficile anche solo da immaginare fino a poco tempo fa: «Figuriamoci per me, atalantino dalla nascita, che qui ci vivo da 9 anni. Un sogno incredibile». Andrea Sileo, 39 anni, di Gorle, non sta più nella pelle: «Quando nel 2020 abbiamo fondato la Penya Atalantina de Barcelona questa partita in Champions era pura utopia. E invece...».

E invece «dopo aver fatto 5 trasferte europee la scorsa stagione aver vinto la coppa a Dublino, dove tra l’altro ho passato buona parte della mia adolescenza, ora l’Atalanta è qui». E quelli della Penya (in sostanza un club) Atalantina hanno fatto le cose in grande, a cominciare dalla tavola: «Dalle 14 in poi ci ritroviamo “Al grano” un locale di calle Tamarit, per un pranzo bergamasco». Salumi e formaggi misti come antipasto, casoncelli, dolce e caffè. «E anche grappa, dai... Siamo già pieni con le prenotazioni, gli amici di Bergamo con i quali ci incontriamo per mezza Europa al seguito della Dea saranno qui. Una volta terminato saliremo in corteo verso lo stadio».

Andrea è a Barcellona da 9 anni: «Quella che ora è mia moglie, una ragazza greca, viveva a Madrid, abbiamo deciso di costruire un futuro insieme in un posto che desse opportunità ad entrambi e scelto la Catalogna». Dove lei fa la docente universitaria e lui l'healtcare manager. «Ma la passione per l'Atalanta non mi ha mai abbandonato, anzi. Nel 2020 nel bel mezzo del Covid insieme a un amico, Giuseppe Zaccaria, ha così dato vita alla Penya. «Io a Barcellona ci sono arrivato nel 2009 in Erasmus, ho viaggiato molto e lavorato anche in Australia e Nuova Zelanda ma ho sempre tenuto questa come base» spiega Giuseppe. «Ormai vivo qui in pianta stabile insieme alla mia compagna belga e a mia figlia di un anno, le sto già trasmettendo la passione per l'Atalanta».

Un gruppo di bergamaschi ma non solo

Il gruppo di tifosi nerazzurri si è pian piano ingrossato «arrivando a comprendere anche gente di qui, il nostro gruppo su Whatsapp conta una ventina di persone». Che vive le partite nel solo modo possibile, insieme: «La nostra base è all’Hostal Oliveta, un locale di Poble Sec dove viviamo in modo molto partecipato la partita». Salvo poi prendere il volo appena possibile con la bandiera della Penya al seguito: stemma della Dea su sfondo neroazzurro vista negli stadi (e nelle piazze per tirare l’ora della partita a colpi di birra) di mezza Europa.