Venerdì 06 Febbraio 2026
La triste parabola della Blu Basket Bergamo: ufficiale il ritiro dal campionato di A2
L’ANNUNCIO. La decisione era nell’aria dopo settimane di tensione iniziate con l’annuncio delle dimissioni del presidente Stefano Mascio.
Bergamo
Con uno scarno comunicato stampa, spedito nel pomeriggio di venerdì 6 febbraio, la società di basket bergamasca ha annunciato il ritiro irrevocabile dal campionato di serie A2.
Ecco quanto scritto dalla società
« In data odierna la società Blu Basket 1971 ha comunicato in maniera ufficiale alla Lega Nazionale Pallacanestro e alla Federazione Italiana Pallacanestro la propria irrevocabile decisione di ritirarsi, con decorrenza dalla data odierna, dal campionato di serie A2 maschile a causa della sopravvenuta e oggettiva impossibilità di sostenere i futuri impegni economici, finanziari e organizzativi connessi alla partecipazione al suddetto campionato. La società Blu Basket 1971, nella suddetta comunicazione, ha rimarcato la sua piena disponibilità a collaborare con gli organi competenti per l’espletamento di ogni adempimento conseguente, anche ai fini della regolarizzazione amministrativa e federale della propria posizione. La società Blu Basket 1971 intende ringraziare tutti i suoi tesserati per l’impegno profuso in questi mesi di attività agonistica e tutti i tifosi che l’hanno sostenuta nel corso di questo campionato.»
Questo il laconico comunicato che mette la parola fine alle speranze di poter rimediare a una situazione che nelle ultime settimane era apparsa compromessa. Solo pochi giorni fa la squadra aveva giocato nella spettacolare scenario della ChorusLifeArena, affollata di appassionati , la vittoria su Rieti 65-50 sarà l’ultima uscita della compagine di capitan Bossi.
