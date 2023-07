Le giovanili dell’Atalanta si preparano sull’altopiano. Allenamenti aperti

Selvino si tinge di nerazzurro. A parecchi anni di distanza dall’ultima volta, l’altopiano è tornato ad ospitare un ritiro di una squadra di prestigio. L’Atalanta ha scelto Selvino per la preparazione estiva della Primavera (che è arrivata venerdì 21 giugno e si fermerà sino a venerdì 28 luglio), ma anche dell’Under 18 (dal 3 al 10 agosto) e dell’Under 12 (dal 27 agosto al 1° settembre). Negli anni scorsi l’altopiano ha ospitato soltanto campus estivi, ora torna il grande calcio, grazie all’impegno della Fc Selvino di Massimiliano Bertocchi, degli Amici di Berto di Angelo Bertocchi e dell’Unità pastorale di Selvino e Aviatico.

Allenamenti al campo Primavera

La presenza delle squadre è motivo di richiamo per gli appassionati di calcio e non solo, moltiplica le occasioni di incontro e ha ricadute positive sulle attività commerciali in paese. I giovani nerazzurri stanno soggiornando presso il residence Selvino e si stanno allenando sul terreno del campo Primavera. Tutti i giorni è possibile assistere agli allenamenti della Primavera dalle 9.30 alle 11.30, giovedì anche dalle 17.30 alle 19.30. Mercoledì 26 alle 21, presso la piazza del Comune, ci sarà una serata di presentazione della squadra e di saluto ai selvinesi e ai villeggianti.