Marsiglia, Gasset: «Pronti per un appuntamento storico». Veretout: «All’andata noi quasi perfetti»

Atalanta-Marsiglia, ci siamo. Giovedì 9 maggio alle 21 si gioca a Bergamo la sfida di ritorno delle semifinali di Europa League: chi vince va in finale. In conferenza stampa ha parlato Jean-Louis Gasset, allenatore dei francesi: «Per una volta siamo al completo, abbiamo rimesso in forma alcuni giocatori», esordisce.

Gasset nella conferenza stampa della vigilia di Atalanta-Marsiglia

(Foto di AFB) Poi torna sull’andata: «Abbiamo fatto un’ottima gara, se avessimo aggiunto due-tre dettagli avremmo potuto vincere la partita. Siamo sull’1-1, domani sarà un’altra partita, in uno stadio difficile, la metteremo sul piano dei duelli individuali. Io non ho mai giocato una semifinale, per me è un grande traguardo».

Di nuovo sulla partita: «Dobbiamo pensare positivo, è stato impressionante vedere vincere l’Atalanta 3-0 a Liverpool, ma non siamo andati lontani dal fare la partita perfetta in casa. Ci è mancato qualcosa dal punto di vista tecnico, ma ci sono stati dei momenti in cui siamo riusciti a essere più pericolosi di loro. Sì, il gruppo ha sicuramente sofferto, ha avuto degli alti e dei bassi, i giocatori sono consapevoli di ciò che hanno attraversato, sanno benissimo di poter giocare un match storico. Ci sono molti giocatori d’esperienza, sanno che questa opportunità non capita tutti i giorni».

Veretout: «All’andata abbiamo fatto la partita quasi perfetta, è mancata solo la vittoria»