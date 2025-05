Mattia Casse a «Storie di Sport»: venerdì alle 21 su Bergamo Tv

«Storie di Sport» è un nuovo format televisivo in onda ogni venerdì in prima serata su Bergamo Tv, con replica il mercoledì successivo alle ore 22. All’interno di ogni appuntamento due interviste in studio e una realizzata in esterna.

Gli altri ospiti del programma

Tra le società, fari puntati sui Runners Bergamo insieme allo storico presidente Mario Pirotta. Il servizio in esterna sarà invece dedicato all’Aerobica Evolution, squadra agonistica di ginnastica aerobica vincitrice di cinque scudetti e di tantissimi titoli internazionali: in questo week-end, tra l’altro, organizza i Campionati Italiani assoluti di ginnastica aerobica in programma al PalaLovato di Gorle. Per partecipare alle prossime puntate di «Storie di Sport», raccontando la propria attività sportiva oppure quella di una società o associazione, basta scrivere via e-mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected].