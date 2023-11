Milano è troppo forte: il Volley Bergamo 91 si deve arrendere

Il Volley Bergamo 1991 non riesce a sovvertire il pronostico e si arrende in casa, in quattro set al Vero Volley Milano, squadra che si presenta in campo senza alcune stelle, perché Egonu e l’ex Sylla (che a fine partita ha salutato calorosamente il pubblico bergamasco) vengono tenute a riposo e al loro posto vengono inserite Maulual come opposta e Daalderop a lato.

Buon avvio di gara del Volley Bergamo 1991, che parte bene e Milano è costretto ad inseguire: 5-2, 7-4 e 9-5. Sul 10-6, però, arriva la rimonta delle ospiti, che approfittano di qualche errore di troppo delle bergamasche e mettono avanti la testa (12-13). Fase centrale punto a punto, poi sul 16-17 arriva un brivido per tutti i tifosi bergamaschi, perché in una fase di muro, la schiacciatrice Rozanski rimedia un infortunio ad anulare e mignolo della mano sinistra ed è costretta ad uscire dal campo peri ricorrere alle cure dei sanitari. Al suo posto viene inserita Nervini, che firma a muro due sorpassi per il Volley Bergamo 1991: il primo sul 19-17 e il secondo sul 20-19. Lo sprint finale però sorride a Milano, che conquista il parziale di apertura sul 25-23.

Nel secondo set si rivede in campo Rozanski, con coach Solforati che prova a ruotare la sua formazione di mezzo giro. L’avvio è punto a punto, quindi Milano sfrutta un paio di errori delle bergamasche per andare sul 17-14, per poi mantenere sempre un paio di punti di vantaggio fino al conclusivo 25-22.

Nella terza frazione Solforati ruota ancora la formazione e schiera quella del primo set. Il Volley Bergamo 1991 prova subito a sorprendere le ospiti (7-3), ma la reazione delle milanesi è pronta e la rimonta si concretizza sul 9-9. Le bergamasche non si disuniscono e volano sul 15-11, quindi sul 19-13 e poi 21-15, prima di chiudere sul 25-20 con un attacco di Davyskiba.

Milano non vuole lasciare punti a Treviglio contro il Volley Bergamo 1991, quindi nel quarto set il tecnico Gaspari manda subito in campo Egonu come opposta e ovviamente, gran parte del gioco d’attacco delle ospiti si concentra su di lei. Ne scaturisce un parziale con le milanesi sempre in vantaggio (7-4, 13-8, 17-13) e quando Lorrayna prova a spaventare le ospiti (le rossoblù risalgono fino al 17-16 per le ospiti), Milano schiaccia l’acceleratore, mette a segno un break di 8-2 e chiude sul 25-18.