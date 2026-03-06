Burger button
Sport Venerdì 06 Marzo 2026

Nuovo incidente nello snowboard paralimpico: cade il bergamasco Epis

Sogno olimpico già finito purtroppo per il bergamasco dello snowboard Davide Epis: lo sportivo non gareggerà alle Paralimpiadi di Milano Cortina, a causa della caduta venerdì 6 marzo sulla pista di Cortina D’Ampezzo.

Redazione Web
Redazione Web
Davide Epis
Davide Epis
(Foto di Alexandra Blum)

Epis ha riportato una frattura del braccio sinistro, che necessita di intervento chirurgico. È stato trasferito all’ospedale di Belluno.

E’ il secondo incidente agli atleti della squadra di snowboard, dopo quello dimercoledì 5 marzi di Riccardo Cardani. Epis avrebbe impattato su una vecchia frattura al braccio sinistro: dopo i controlli medici si è deciso che il giovane esordiente non gareggerà.

Durante gli allenamenti è caduto anche il super favorito lo svizzero Fabrice Von Gruningen. L’organizzazione ha quindi deciso di annullare il training dopo il sesto infortunio, avvenuto nello stesso punto, e di ridisegnare la pista.

Belluno
Milano
Sport
Snowboard
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Salute
Malattia
Sociale
Morte
Davide Epis
Riccardo Cardani
Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026