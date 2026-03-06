Nuovo incidente nello snowboard paralimpico: cade il bergamasco Epis

Epis ha riportato una frattura del braccio sinistro, che necessita di intervento chirurgico. È stato trasferito all’ospedale di Belluno.

E’ il secondo incidente agli atleti della squadra di snowboard, dopo quello dimercoledì 5 marzi di Riccardo Cardani. Epis avrebbe impattato su una vecchia frattura al braccio sinistro: dopo i controlli medici si è deciso che il giovane esordiente non gareggerà.

Durante gli allenamenti è caduto anche il super favorito lo svizzero Fabrice Von Gruningen. L’organizzazione ha quindi deciso di annullare il training dopo il sesto infortunio, avvenuto nello stesso punto, e di ridisegnare la pista.