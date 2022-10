Parte il Giro di Lombardia: il saluto di Nibali e Valverde a Bergamo

L’ultima Classica Monumento dell’anno ha preso il via da Bergamo nella mattinata di sabato 8 ottobre e terminerà a Como dopo 253 km ricchi di tante salite impegnative. Commozione e applausi per Vincenzo Nibali e Alejandro Valverde, due campioni al passo d’addio in occasione de «Il Lombardia» . Alla partenza sono stati accolti da centinaia di appassionati e dalle autorità: l’assessore regionale Lara Magoni, il presidente di PromoEventi Giovanni Bettineschi e l’assessore allo sport del Comune di Bergamo, Loredana Poli.