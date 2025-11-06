Presentato il Challenger di Bergamo: Borrelli wild card nelle qualificazioni

La presentazione del Challenger, che torna dopo un anno di assenza, è stata l’occasione per comunicare quattro wild card. Tre sono per le qualificazioni e, accanto a Borrelli, 20enne bergamasco, ci saranno anche il tedesco Niels McDonald e il belga Gilles Arnaud Bailly. Ad accedere direttamente al tabellone principale sarà invece il 17enne romano Jacopo Vasamì, già numero 2 al mondo a livello Under 18. Il direttore del torneo Marco Fermi: «Premiamo la linea verde». Restano da assegnare altre due wild card. L’appuntamento è dal 16 al 23 novembre nell’Arena del ChorusLife , la nuova casa del torneo che - con due campi al suo interno - renderà tutto più semplice sul piano organizzativo rispetto al passato. Il Challenger festeggia proprio in questa stagione i 20 anni di vita.

Le parole a Palafrizzoni

Nella Sala consiliare di Palazzo Frizzoni, sede del Comune, ci sono stati gli interventi di Marcella Messina, assessore alle Politiche sociali, longevità, salute e sport del Comune («I 20 anni sono un traguardo significativo, che premia il coraggio del direttore Marco Fermi e della Olme Sport»), di Lara Magoni, delegata Coni per Bergamo («È un evento che per tanti giocatori è stato una rampa di lancio verso il mondo»), e di Glauco Merelli, presidente di Olme Sport, che ha sottolineato: «Oggi in Italia è facile parlare di tennis, ma quando abbiamo iniziato non era la stessa cosa. Vogliamo credere di aver contribuito alla crescita dell’intero movimento italiano».