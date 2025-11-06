Burger button
Sport / Bergamo Città
Giovedì 06 Novembre 2025

Presentato il Challenger di Bergamo: Borrelli wild card nelle qualificazioni

TENNIS A Palafrizzoni, giovedì 6 novembre, c’è stata la presentazione degli Internazionali di Bergamo 2025 Faip-Perrel di tennis e la notizia è che ci sarà anche Leonardo Borrelli come wild card per le qualificazioni.

Il 20enne bergamasco Leonardo Borrelli
Il 20enne bergamasco Leonardo Borrelli

La presentazione del Challenger, che torna dopo un anno di assenza, è stata l’occasione per comunicare quattro wild card. Tre sono per le qualificazioni e, accanto a Borrelli, 20enne bergamasco, ci saranno anche il tedesco Niels McDonald e il belga Gilles Arnaud Bailly. Ad accedere direttamente al tabellone principale sarà invece il 17enne romano Jacopo Vasamì, già numero 2 al mondo a livello Under 18. Il direttore del torneo Marco Fermi: «Premiamo la linea verde». Restano da assegnare altre due wild card. L’appuntamento è dal 16 al 23 novembre nell’Arena del ChorusLife, la nuova casa del torneo che - con due campi al suo interno - renderà tutto più semplice sul piano organizzativo rispetto al passato. Il Challenger festeggia proprio in questa stagione i 20 anni di vita.

Le parole a Palafrizzoni

Nella Sala consiliare di Palazzo Frizzoni, sede del Comune, ci sono stati gli interventi di Marcella Messina, assessore alle Politiche sociali, longevità, salute e sport del Comune («I 20 anni sono un traguardo significativo, che premia il coraggio del direttore Marco Fermi e della Olme Sport»), di Lara Magoni, delegata Coni per Bergamo («È un evento che per tanti giocatori è stato una rampa di lancio verso il mondo»), e di Glauco Merelli, presidente di Olme Sport, che ha sottolineato: «Oggi in Italia è facile parlare di tennis, ma quando abbiamo iniziato non era la stessa cosa. Vogliamo credere di aver contribuito alla crescita dell’intero movimento italiano».

La presentazione del Faip-Perrel a Palazzo Frizzoni
La presentazione del Faip-Perrel a Palazzo Frizzoni
(Foto di Beppe Bedolis)

comune