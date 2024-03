Restano gravi le condizioni di Joe Barone, in ospedale in terapia intensiva

Atalanta-Fiorentina non s’è quindi giocata perché si era compresa la delicatezza della situazione: alle 17,11 la Lega Serie A ha ufficializzato il rinvio del match (il fischio d’inizio era fissato alle 18), la «partita» vera è diventata quella per la vita che si giocava all’ospedale.

La corsa in ospedale

Joe Barone - 58 anni il 20 marzo, dal 2019 braccio destro del patron Rocco Commisso - avrebbe iniziato ad avvertire uno stato di malessere dopo pranzo nella sede del ritiro viola al Devero Hotel di Cavenago Brianza. La situazione sarebbe precipitata appena prima delle 15,30, negli stessi momenti in cui era in corso la riunione tecnica prepartita della squadra: Barone s’è sentito male, è stato immediatamente allertato il medico sociale del club, poi la chiamata al 112 con l’intervento in hotel di una automedica e un’autoambulanza e il trasporto all’ospedale San Raffaele di Milano, distante una ventina di chilometri. Lì il dirigente della Fiorentina è stato ricoverato nella Terapia intensiva cardiochirurgica (reparto diretto da Alberto Zangrillo, che è anche presidente del Genoa) ed è stato sottoposto a un intervento al cuore. La moglie Camilla è partita da Firenze ed è giunta in ospedale alle 20,30, i figli arriveranno oggi dagli Stati Uniti.