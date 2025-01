Scalvini a L’Eco: «Atalanta, vola senza obiettivi né limiti»

«Ho lasciato un’Atalanta che andava forte, ne ho ritrovato una che vola. Obiettivi? Niente obiettivi, ma nemmeno limiti. Ormai abbiamo assimilato tutti la filosofia del nostro allenatore». Giorgio Scalvini, atto secondo. La carriera del ragazzo prodigio si è infranta contro l’infortunio più grave che possa capitare a un giocatore. Ma che se hai le basi giuste può anche aiutarti «a vedere le cose in modo nuovo, e renderti più forte». Quello che sette mesi dopo torna pienamente a disposizione di Gian Piero Gasperini è un veterano di 21 anni. Con il tono e lo sguardo del leader silenzioso. Di quelli che per farsi sentire, in uno spogliatoio e fuori, non hanno bisogno di alzare la voce.