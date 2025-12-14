Burger button
Sport / Bergamo Città
Domenica 14 Dicembre 2025

Sci, Goggia terza nel SuperG di Saint Moritz: vince Robinson, Vonn quarta

COPPA DEL MONDO. L’azzurra ha collezionato 19 centesimi di ritardo sulla neozelandese Alice Robinson, che ha chiuso col miglior tempo parziale (1:14.84), davanti alla francese Romane Miradoli (+0.08).

Sofia Goggia è terza nel Super G di Coppa del Mondo a St Moritz. L’azzurra ha collezionato 19 centesimi di ritardo sulla neozelandese Alice Robinson, che ha chiuso col miglior tempo parziale (1:14.84), davanti alla francese Romane Miradoli (+0.08). Quarto tempo per Lindsey Vonn, con un ritardo di 27 centesimi. Sesto tempo per l’altra azzurra, Elena Curtoni, (+0.53), ottavo per Laura Pirovano (+0.60).

La parola chiave: solidità

Sofia Goggia commenta il suo fine settimana di prove veloci a St Moritz chiuso dal podio nel Superg di oggi. «La parola chiave è solidità - ha detto l’azzurra a RaiSport -. È una gara molto positiva. Un quarto posto e un terzo in discesa, ora un altro terzo: non sono risultati eccelsi, non c’è la vittoria, ma mi danno molta fiducia. So che posso spingere di più in curva, ma va bene così. Ora c’è Val d’Isere, vediamo di vincere...»

