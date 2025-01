Sci, vince Robinson nel gigante a Plan de Corones. Brignone e Goggia fuori

Mentre era al comando, una sfortunatissima Federica Brignone è finita fuori per una spigolata poco dopo il via della seconda manche dello slalom gigante di Plan de Corones nel corso della mattinata di martedì 21 gennaio. Così la vittoria - quarta in carriera a 23 anni - è andata alla neozelandese Alice Robinson in 1.55.28 davanti alla svizzera Lara Gut- Behrami in 1.55.84 e alla americana Paula Moltzan in 1.56.22. È invece finita fuori dopo il primo intermedio della prima manche Sofia Goggia che ha perso stabilità inclinandosi troppo nel cercare di correggere la direzione su un dosso.

Per l’Italia in classifica - nell’ultimo gigante in vista dei prossimi Mondiali e che potrebbe decidere oltre a quelli di Federica Brignone, Sofia Goggia e Marta Bassino il quarto posto in squadra - la migliore è cosi la slalomista friulana Lara Della Mea arrivata 11/a in 1.57.42 recuperando ben 11 posizioni e realizzando il miglior risultato in carriera in questa disciplina. Poi anche la lombarda Ilaria Ghisalberti 23/a in 1.58.81 e la veneta Asja Zenere 24/a in 1.58.96.