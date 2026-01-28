Sciarpe e sorrisi: i tifosi nerazzurri a Bruxelles - Le foto

La piazza de la Bourse, nei pressi dell’«o’reilly’s Irish Pub», è il punto di ritrovo per i tifosi atalantini in trasferta a Bruxelles. Il «meeting point» è nel centro della capitale belga: da lì sarà predisposta un’apposita corsa della metropolitana, con partenza dalla stazione di De Brouckere fino alla fermata Veeweyde, da cui si raggiungerà lo stadio a piedi seguendo un percorso sorvegliato dalla polizia belga. Tanti i tifosi nerazzurri che fin dalla prima mattina hanno approfittato per visitare Bruxelles e si sono dati appuntamento nella piazza della Borsa in attesa del match di Champions League delle 21 tra Atalanta e Union Saint-Gilloise.