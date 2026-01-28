Burger button
Sport / Bergamo Città
Mercoledì 28 Gennaio 2026

Sciarpe e sorrisi: i tifosi nerazzurri a Bruxelles - Le foto

I TIFOSI. Hanno già raggiunto piazza della Borsa, punto di ritrovo per i supporter dell’Atalanta. L’attesa per il match di Champions League contro l’Union Saint-Gilloise

La piazza della Borsa a Bruxelles, punto di ritrovo dei tifosi atalantini in vista del match di Champions League contro l’Union Saint-Gilloise
La piazza della Borsa a Bruxelles, punto di ritrovo dei tifosi atalantini in vista del match di Champions League contro l’Union Saint-Gilloise
(Foto di Afb)

La piazza de la Bourse, nei pressi dell’«o’reilly’s Irish Pub», è il punto di ritrovo per i tifosi atalantini in trasferta a Bruxelles. Il «meeting point» è nel centro della capitale belga: da lì sarà predisposta un’apposita corsa della metropolitana, con partenza dalla stazione di De Brouckere fino alla fermata Veeweyde, da cui si raggiungerà lo stadio a piedi seguendo un percorso sorvegliato dalla polizia belga. Tanti i tifosi nerazzurri che fin dalla prima mattina hanno approfittato per visitare Bruxelles e si sono dati appuntamento nella piazza della Borsa in attesa del match di Champions League delle 21 tra Atalanta e Union Saint-Gilloise.

Per motivi di sicurezza, ricorda l’Atalanta, ai tifosi bergamaschi «non è consentito recarsi nell’area di Anderlecht e nei dintorni dello stadio Lotto Park».

I cancelli del settore ospiti apriranno alle 19,30 di mercoledì 28 gennaio e all’interno dell’impianto vigono diversi divieti: tra questi, non è ammesso portare cibo acquistato altrove (il bar all’interno dello stadio accetta solo carte di credito/debito), così come sono vietati tra le citazioni più curiose - «coriandoli e carta tritata» e «strumenti musicali rumorosi se non preventivamente comunicati e autorizzati dalla polizia belga». Info dettagliate su www.atalanta.it.

