Snowboard: Moioli quinta nella prova di Montafon

Michela Moioli è quinta nella prova di Coppa del Mondo di Montafon, in Austria. L’azzurra, nella mattinata di venerdì 21 marzo, ha dominato la small final della giornata austriaca dopo aver dovuto cedere strada in semifinale alla francese Lea Casta e alla britannica Charlotte Bankes. Nella sfida per il quinto posto la bergamasca, reduce dalla sindrome influenzale che l’ha frenata la scorsa settimana, ha preceduto la francese Manon Petit Lenoir e le due svizzere Noemie Wiedmer e Aline Albrecht. La vittoria è andata alla stessa Casta che in finale ha avuto la meglio sulla connazionale Pereira de Sousa per cogliere il secondo successo della carriera; terzo posto per Bankes. Eliminata nei quarti invece la più giovane Sofia Groblechner, quarta nella stessa batteria che ha promosso Casta e Moioli. A due gare dal termine della stagione, Bankes sale a quota 622 punti nella classifica generale, ma Casta la tallona con 605 mentre Pereira de Sousa è terza a quota 400; Moioli è quinta con 348.