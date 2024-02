Sofia Goggia dimessa dalla clinica, proseguirà la riabilitazione a casa

La Coppa del mondo

In coppa del mondo arriva un nuovo fine settimana per gli specialisti delle discipline tecniche con un sabato riservato ai gigantisti ed una domenica agli slalomisti. Gli uomini sono in gara a Bansko, in Bulgaria, e le donne a Soldeu, in Andorra, sui Pirenei. E nel gigante di sabato 10 febbraio le azzurre sono orfane di Sofia Goggia. È una Goggia che proprio in gigante, con il quinto posto della scorsa settimana a Plan de Corones e miglior azzurra, stava dando anche in questa disciplina indicazioni precise di ritorno a livelli di eccellenza. Tocca così ancora a Federica Brignone tenere alto l’onore italiano in questo nono gigante della stagione sugli undici in calendario. Tanto più che Brignone è sempre pienamente in lizza per la coppa di disciplina, seconda con 85 punti di distacco dalla leader momentanea, la svizzera Lara Gut-Behrami. L’azzurra è fiduciosa: «Non abbiamo fatto la sciata in pista perché c’era nebbia e dunque c’è stato solo un pò di riscaldamento. Non ho sciato la scorsa settimana, ho fatto un po’ di pausa. Ho cercato di staccare la testa, perché avevo accumulato troppo nervosismo». «La neve qui a Soldeu - ha aggiunto l’azzurra - è un po’ zuccherosa perché fa caldo, e ce n’è anche molto poca. Lo scorso anno sono uscita sul dosso quando avevo il miglior tempo, ma la pista di gigante è bellissima e mi piace tantissimo: è una delle mie preferite. Spero di fare una bella gara».