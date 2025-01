Sofia Goggia fuori anche nel Super G, weekend nero per la bergamasca

Ancora zero punti per Sofia Goggia, dopo l’uscita di sabato nella discesa libera di St.Anton , fortunatamente senza conseguenze, sulla stessa pista esce anche nel Super G di domenica. Scesa con il pettorale 13, quando in prima posizione c’era la compagna di squadra Federica Brignone, Sofia è arrivata in ritardo su una serie di porte prima del rush finale e non è riuscita a restare nel tracciato.