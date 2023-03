Sofia Goggia, il monologo a Le Iene: «Abbiate il coraggio di ascoltare la paura»

«Abbiate il coraggio di ascoltare la paura». Parole della campionessa bergamasca di sci Sofia Goggia, protagonista di un monologo andato in onda martedì 28 marzo nella trasmissione televisiva «Le Iene» di Italia Uno. Sofia, 30 anni, cresciuta in Città Alta, nel suo intervento ha ricordato la sua infanzia, il suo sogno sportivo e i primi allenamenti sulle piste di Foppolo: «Da bambina avevo un sogno: se mi avessero chiesto cosa avrei voluto fare da grande, avrei riposto “la campionessa di sci”. Li ho messi ai piedi per la prima volta a 4 anni sulle Alpi Orobie e Foppolo. Nicola, il mio primo maestro, ha capito subito che quei due assi di legno avrebbero potuto portarmi lontano, se ci avessi davvero creduto. A lui devo molto, perché mi ha insegnato a essere ambiziosa, ad imparare da tutti senza sentirmi inferiore a nessuno e soprattutto a sognare».