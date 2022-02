Sofia Goggia inarrestabile. Oggi il rientro a casa: «Opera da finire»

Sofia Goggia sta rientrando in Italia con la sua splendida medaglia d’argento conquistata martedì in discesa libera. Per le 13 di giovedì 17 febbraio all’aeroporto di Malpensa è previsto l’arrivo del suo vol o . Niente ruolo di alfiere nella cerimonia di chiusura, ruolo che verrà recitato dalla pattinatrice Francesca Lollobrigida. Decisione saggia da un lato, legittima dall’altro anche per garantire uno slancio di visibilità ad una disciplina quanto spettacolare e foriera di soddisfazioni quanto troppo poco sotto i riflettori.

Quelli che, al contrario, ha perennemente puntati addosso la 29enne bergamasca. Idolo, trascinatrice, riferimento e fenomeno mediatico assoluto. Donna-copertina, allergica ai giri di parole e alle frasi fatte, ai piagnistei e alle recriminazioni, in grado di gestire le pressioni ribaltandone addirittura la prospettiva. Ma Sofia adesso deve pensare ad un minimo di riposo, a ritrovare la tranquillità lasciandosi andare al calore dei suoi affetti stretti. Il modo migliore ed anche ciò di cui ha più bisogno per rifocillarsi dopo i 23 giorni che l’hanno portata ad un gradino dal bis olimpico. Il frullatore nel quale ha saputo destreggiarsi con una dimestichezza fuori dal comune deve necessariamente abbassare i giri. Prima l’aspetta la sua Bergamo, poi la prosecuzione ed il completamento dei percorso di riabilitazione al ginocchio sinistro a Verona per fare rotta sul rientro in Coppa del Mondo.