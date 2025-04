Sport, rinviate gare e partite dalla Serie A ai dilettanti. Il cordoglio dell’Atalanta per la morte di Bergoglio

Il lutto, in Italia e nel mondo, per la morte di Papa Francesco. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha invitato le federazioni sportive a sospendere tutte le attività previste per oggi, 21 aprile, in segno di lutto e rispetto per la scomparsa del Pontefice. Le partite di Serie A, B e C saranno recuperate nella giornata di mercoledì 23.

La nota del Coni

«Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, invita le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a sospendere tutte le attività sportive previste nella giornata odierna (21 aprile) e a far osservare un minuto di silenzio nelle manifestazioni agonistiche in programma in Italia nel resto della settimana, per piangere la scomparsa del Santo Padre Francesco e onorarne la memoria».

Poco dopo la nota ufficiale dell’Atalanta, che «esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco, voce di valori universali e grande appassionato dello sport che tutti noi amiamo».

Il comunicato della Figc

«Il calcio italiano partecipa commosso al dolore di centinaia di milioni di persone per la dolorosa scomparsa di Sua Santità Papa Francesco - le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina -. Grande esempio di carità cristiana e di dignità nella sofferenza, si è mostrato sempre attento al mondo dello sport e al calcio in particolare, di cui era appassionato. La sua vicinanza umana, oltre che spirituale, ai malati, ai poveri e ai perseguitati di tutto il pianeta è stata la sua testimonianza più profonda, un faro che illuminerà le generazioni a venire. Resterà per sempre nei nostri cuori di fedeli e di amanti del gioco del calcio». La Figc, d’intesa con tutte le componenti federali, sospende tutte le competizioni ufficiali in programma nella giornata di oggi (21 aprile), dalla Serie A ai Dilettanti.

Il comunicato della Fip