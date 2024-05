Venerdì sera la festa dell'Atalanta: il bus scoperto da Città Alta allo stadio

Partirà da Largo Colle Aperto in Città Alta il pullman scoperto che, attraverso un preciso percorso, porterà la squadra, l’allenatore ed i dirigenti dell?Atalanta ad attraversare Bergamo per festeggiare con tutti i tifosi atalantini questa storica stagione culminata con la conquista della Uefa Europa League.

La partenza del pullman scoperto è in programma da Largo Colle Aperto in Città Alta alle 20.30. Tutti i tifosi sono invitati a prendere posto sui marciapiedi lasciando libera la strada per il passaggio del pullman scoperto.

Il percorso del pullman scoperto

– Partenza da Largo Colle Aperto

– Viale delle Mura

– Viale Vittorio Emanuele

– Viale Roma

– Piazza Matteotti

– Largo Porta Nuova

– Via Camozzi

– Via Frizzoni

– Viale Muraine

– Via Cesare Battisti

– Piazzale Guglielmo Oberdan

– Viale Giulio Cesare

– Piazzale Olimpiadi

– Arrivo Via Fossoli/Lato Curva Nord Pisani Gewiss Stadium.

La mappa del percorso

La polizia locale consiglia ai tifosi, sino ad esaurimento posti, di parcheggiare:

1) in via Spino

2) in via San Giovanni Bosco

3) al Parcheggio Croce Rossa di via Broseta

4) in via Goethe (stalli blu)

5) al Parcheggio Conad di Via Carducci

«Si raccomanda fortemente ai tifosi di non arrivare con i propri mezzi in prossimità del centro città e a parcheggiare nelle zone limitrofe, senza intralciare la circolazione di veicoli e pedoni. Si rinnova la richiesta di prendere posto sui marciapiedi lasciando libera la strada per il passaggio del pullman scoperto» è l’appello della polizia locale.