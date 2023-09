Vilminore, asino cade in un burrone: salvato dai Vigili del fuoco con l’elicottero

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Clusone e l’elicottero di Varese hanno recuperato un asino caduto in un burrone a Vilminore di Scalve nella mattinata di venerdì 1 settembre, poco dopo le 8.30. I Vigili del fuoco lo hanno imbragato e recuperato con l’ausilio dell’elicottero per riportarlo in una zona sicura. L’asino ha riportato una ferita alla gamba ed è stato medicato sul posto dal veterinario e poi riconsegnato al proprietario.