Volley Bergamo: Zanetti a fine contratto Caccia agli sponsor, il futuro è in bilico

La storia del Volley Bergamo ha raggiunto un nuovo tornante. Che sia l’ultimo, quello definitivo, non è ancora certo. L’ufficialità non c’è. Ma le voci girano, e come negli anni scorsi, quando più volte la gloriosa società che ha portato a Bergamo tutti i trofei del volley femminile è stata parecchio in bilico, così è inevitabilmente anche ora, da qualche settimana. Da quando, cioè, la famiglia Zanetti ha confermato la scelta di non proseguire la partnership che tre stagioni fa aveva portato il Volley Bergamo a uno storico cambio di denominazione, da Foppa Pedretti ad, appunto, Zanetti. La notizia certa è questa: la famiglia Zanetti è arrivata alla fine della sua esperienza. Lo conferma direttamente Matteo Zanetti, consigliere delegato del gruppo. «Tre anni fa - spiega - in un contesto molto differente da quello attuale abbiamo saputo delle difficoltà della società. Sapevamo ed eravamo molto colpiti dal seguito della squadra, e anche del grande coinvolgimento generato dal movimento giovanile. Per questo decidemmo di impegnarci per un triennio, in modo molto generoso. Abbiamo fornito le risorse più importanti e personalmente ho cercato di coinvolgere altri imprenditori nel sostegno alla società . Parlo per esempio di Beretta, o Imetec. Su queste basi - continua Zanetti - la gestione societaria è rimasta in mano a Bonetti, con il quale ho sempre intrattenuto rapporti cordialissimi e di grande intesa. Certamente con un budget ancora più importante la squadra avrebbe potuto traguardare risultati anche più significativi, ma aver mantenuto la Serie A per la città di Bergamo è comunque importante . Devo dire che il volley ci è piaciuto per sportività, passione, per l’ambiente sano e per il calore della tifoseria che ha accolto il nuovo sponsor con grande affetto. Non posso dimenticare la carica che ci diedero i primi cori col nome Zanetti. Tutte queste persone meritano il nostro ringraziamento: tifosi, staff, le giocatrici che hanno portato in alto il nome della nostra società e che hanno combattuto con sportività, lealtà e impegno. Quanto alla nostra esperienza avevamo promesso di stare accanto al Volley Bergamo per un triennio, con un impegno importante e così abbiamo fatto. La decisione era presa all’inizio, e non è cambiata. Non è figlia di qualcosa che non ha funzionato. Certamente questo anno senza pubblico ha comportato un minor ritorno d’immagine, ma non abbiamo modificato il nostro approccio per questo».

Poi, Zanetti rivolge un appello a tutto il mondo bergamasco, e non solo. «Mi auguro veramente che qualcuno possa prendere il nostro testimone come main sponsor e che questa bellissima realtà del volley di alto livello a Bergamo possa continuare. Perché questo possa succedere servono risorse e serve uno sforzo di passione, per raccogliere il testimone e insieme a Bonetti portare avanti la realtà del volley. Aggiungo che sul territorio a livello di volley femminile stanno operando altre realtà. Anche in questo campo forse è ora che l’unione faccia la forza, verso un unico obiettivo. Si dovrebbero forse togliere gli steccati, collaborare più intensamente tra le varie realtà. Oltretutto all’orizzonte ci sarà un nuovo palazzetto, frutto di una precisa iniziativa imprenditoriale. Perché non pensare a una finalizzazione comune del progetto?».