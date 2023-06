3B Meteo, un viaggio in Groenlandia per documentare gli effetti della crisi climatica

I cambiamenti climatici? Lo studio parte dalla Groenlandia, con una spedizione italiana di 3B Meteo per verificare cosa stia realmente accadendo nella fusione dei ghiacci e nella mutazione della flora, della fauna e degli ecosistemi. Il team è partito per l’artico venerdì e ieri è atterrato a Ilulissat , dove resterà quattro giorni, per poi spostarsi più a nord. Il rientro a Bergamo è previsto il 29 giugno. Tante le esperienze in programma, tra distese di ghiacci infinite, iceberg imponenti, orsi polari, balene, narvali, muovendosi su slitte trainate da cani, elicotteri e navi rompighiaccio. Tutte serviranno a monitorare gli effetti del cambiamento climatico in uno dei luoghi al mondo dove si mostrano nella forma più drammatica e verranno documentate quotidianamente attraverso i social e la pubblicazione sul sito internet groenlandia.3bmeteo.com .