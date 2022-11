4 Novembre, a Bergamo celebrazioni al mattino e al pomeriggio

Venerdì, nella giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, la città si fermerà per le tradizionali celebrazioni del 4 Novembre, cui seguirà nel pomeriggio la consegna delle medaglie d’onore per commemorare i cittadini italiani militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra. La ricorrenza, che dal 1976 non è più un giorno festivo, è stata istituita nel 1919 per commemorare la vittoria italiana nella Prima guerra mondiale; la festa si riferisce alla data del 1918, quando entrò in vigore l’armistizio di Villa Giusti - firmato il giorno prima - che pose fine al confitto.