A 41 anni si è spento il cuore di Francesca. «Era meravigliosa»

Una famiglia, un intero paese in lutto: c olpita da un’aneurisma il 21 maggio , si è spenta Francesca Esposito in Longhi. Aveva solo 41 anni . Nel primo pomeriggio di mercoledì l’ultimo respiro nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo, purtroppo a nulla sono valse le cure e gli interventi dell’èquipe dell’ospedale cittadino, Francesca ha dovuto andare avanti lasciando nel dolore il marito Roberto, i figli Laura, 17 anni, e Lorenzo, di 13, mamma Marieva, papà Piercarlo, il fratello Damiano, parenti e l’intera comunità di Villa d’Adda.