A 92 anni è morta Mimma Gavazzeni, mamma dell’ex sindaco di Bergamo Giorgio Gori

Insegnante di francese, mamma e nonna premurosa, è morta all’età di 92 anni. Sposata nel 1959 con Alberto Gori , ha avuto tre figli: Giorgio, Andrea e Marco. Si era trasferita con la famiglia a Marghera perché il marito era impiegato alla Montedison, poi è tornata a Bergamo nel 1970 e ha sempre vissuto in via Borfuro.

«Fai buon viaggio cara Mimma, questi sorrisi oggi sono tutti per te, perché è bello ricordarti con la gioia e l’energia che ci hai sempre regalato»

Nonna di sette nipoti, la racconta in un lungo e affettuoso post la nuora Cristina Parodi: «Sono entrata a far parte di questa famiglia trent’anni fa e ho assaporato ogni istante passato insieme - si legge su Instagram -. I nonni sono una luce preziosa che , anche quando si spegne, continua a brillare come un faro nella nebbia. Fai buon viaggio cara Mimma, questi sorrisi oggi sono tutti per te, perché è bello ricordarti con la gioia e l’energia che ci hai sempre regalato».