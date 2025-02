A Bergamo arrivano 1.024 nuovi alberi

Aree indicate dai cittadini

I cittadini infatti hanno avuto la possibilità di indicare le aree in cui desiderano avere nuovi alberi, sia tramite le reti di quartiere sia attraverso il modulo online. Tutte le richieste sono state attentamente valutate dagli agronomi del servizio Verde Pubblico, che hanno effettuato sopralluoghi per verificare la fattibilità degli interventi (proprietà pubblica delle aree, eventuale presenza di sottoservizi, scelta delle specie più adatte a quell’area). Il progetto «Be Tree», che prosegue, p unta a una distribuzione equa delle piantumazioni , basata su criteri ambientali e sociali come la densità abitativa, la scarsità di verde urbano e la necessità di riqualificazione paesaggistica.

Il progetto

I finanziamenti

L’iniziativa si finanzia di anno in anno con un budget dedicato all’implementazione del patrimonio arboreo. Per il 2025 sono previsti 300 mila euro. Le varietà di specie arboree che vengono selezionate, per la loro resistenza e per il valore ecosistemico sono diverse, tra cui Magnolie, Liquidambar, Pyrus caryellana, Cercis siliquastro, Morus Alba, Ulmus e Taxodium.