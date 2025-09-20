Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Sabato 20 Settembre 2025

A Bergamo è già Millegradini: pienone in Città Alta - Foto

IN CITTÀ. Due giorni di eventi all’insegna di cultura, sport e socialità. Le iscrizioni sono ancora aperte.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

In Piazza Vecchia
In Piazza Vecchia

Bergamo

È il weekend della Millegradini, la camminata culturale, sportiva e sociale tra le vie della città di Bergamo, tra sabato 20 e domenica 21 settembre. La 15esima edizione di un evento diventato simbolo di partecipazione, identità cittadina e incluasione.

Più di 60 luoghi culturali aperti
Più di 60 luoghi culturali aperti
Anche attività per famiglie
Anche attività per famiglie

Millegradini, il programma

Da sabato 20 settembre scatta l’accesso libero a oltre 60 luoghi della cultura: musei, palazzi, chiese, sedi istituzionali, cui si aggiungono anche alcuni siti normalmente chiusi al pubblico, saranno visitabili grazie al cartellino di partecipazione. Nessun percorso obbligato, ognuno potrà costruire il proprio itinerario a piacimento, scegliendo cosa vedere, quanto camminare e dove fermarsi.

Un’onda verde tra le vie della città
Un’onda verde tra le vie della città

Le corse competitive

La manifestazione ha anche un cuore agonistico, grazie alla collaborazione con Runners Bergamo. La novità 2025 è che le due gare competitive - la corsa cronometrata individuale «Gran Premio Millegradini» e la corsa cronometrata a coppie «Bergamo City Trail Millegradini» - si svolgeranno in notturna sabato 20 settembre, con partenza e arrivo nel cuore della città, il Sentierone.

La camminata di gruppo

Domenica 21 settembre il momento più atteso, con la tradizionale camminata di gruppo: partenza alle ore 9 da piazzetta Don Spada, davanti alla sede de L’Eco di Bergamo, media partner storico dell’iniziativa. I partecipanti potranno seguire percorsi turistico-culturali tracciati e, al termine, sarà offerto un momento di ristoro all’Oratorio del Seminarino in Città Alta.

Come partecipare

Due le modalità di iscrizione: online sulla piattaforma Endu o nei punti vendita convenzionati segnalati sul sito della manifestazione. La quota è di 8,50 euro e comprende: maglietta e borsetta ufficiali; cartellino di partecipazione per accedere ai luoghi culturali. Previsto un utilizzo gratuito dei mezzi Atb e Teb sabato 20 e domenica 21 settembre, dalle 6 alle 19. Per quanto riguarda le corse agonistiche, l’iscrizione è da effettuare su Endu mentre per la «Millegradini for Kids» ci si potrà iscrivere solo in loco (sul Sentierone, a partire dalle 16 di sabato 20 settembre).

