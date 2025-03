A Bergamo il giuramento degli allievi ufficiali con il ministro Giorgetti - Foto e video

Cerimonia del giuramento, questa mattina - 22 marzo - nella sede dell’Accademia della Guardia di Finanza, per gli Allievi ufficiali del 124° corso Brazzano IV e del 23° corso aeronavale Eridano II. I cadetti delle fiamme gialle hanno giurato fedeltà alla Repubblica, entrando così a far parte ufficialmente del Corpo. Un momento emozionante per tutti i presenti. Alla cerimonia sono intervenuti anche il ministro dell’Economica Giancarlo Giorgetti e il comandante generale della Guardia di Finanza Andrea De Gennaro, che ha sottolineato ancora una volta – così come pure ha fatto il comandante dell’Istituto Cosimo Di Gesù – il forte legame tra l’Accademia e la città di Bergamo.

Gli allievi ufficiali della Guardia di finanza

(Foto di Bedolis) Le autorità alla cerimonia della Gdf

Il comandante generale della Gdf, Andrea De Gennaro Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti

Giorgetti: criptovalute, rischio illeciti

Nel suo intervento, il ministro Giorgetti è tornato a parlare di dazi e criptovalute: «Stiamo assistendo in diretta a un cambiamento di paradigma – ha detto –; il vecchio ordine internazionale vacilla per lasciare il posto a quello che sembra oggi delinearsi come un nuovo disordine mondiale, un periodo di grande incertezza politica ed economica segnato da conflitti armati diffusi e da minacce tecnologiche sempre più incombenti, ma anche da guerre commerciali e finanziarie decisamente aggressive, attraverso l’utilizzo di dazi e criptovalute, strumenti utilizzati come vere e proprie armi economiche in grado di ridefinire gli equilibri e le dinamiche finanziarie commerciali e globali che stanno anche influenzando profondamente la politica mondiale».

De Gennaro: pronti a collaborare con autorità