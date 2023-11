A Bergamo il gotha della cardiologia pediatrica

Julene Carvalho

Julene Carvalho è una delle madri della cardiologia pediatrica. Ha una esperienza di circa 25 anni nell’imaging e nella gestione delle anomalie del cuore fetale in gravidanza ad alto rischio. Carvalho ha esercitato subito dopo gli studi a San Paolo in Brasile, per poi ottenere il Dottorato a Londra, dove oggi dirige il «Brompton Centre for Fetal Cardiology» del Royal Brompton Hospital, collaborando con il St George’s Hospital come Lead Fetal Cardiologist e professor of practice. Per la Isuog Società Internazionale degli Ultrasuoni in Ostetricia e Ginecologia ricopre il ruolo di Presidente del Gruppo di Interesse Speciale per il Cuore Fetale ed ha curato le linee guida sullo screening ecografico del cuore fetale.