A Bergamo la prima Notte Bianca dell’Ambiente tra eventi e spettacoli.

Bergamo celebra la Giornata mondiale dell’Ambiente con la prima Notte Bianca dell’Ambiente, in programma venerdì 5 giugno dalle 18 a mezzanotte. L’iniziativa, tra gli appuntamenti centrali del Festival dell’Ambiente 2026, coinvolgerà il centro cittadino, Città Alta e diversi quartieri con spettacoli, incontri, laboratori, musica, camminate e attività dedicate alla sostenibilità.

Piazza Matteotti cuore dell’evento

Il fulcro della manifestazione sarà piazza Matteotti, che per una sera diventerà una grande piazza della sostenibilità insieme agli spazi di Palazzo Frizzoni e al suo parco. Davanti al Comune sarà allestito un palco con incontri, presentazioni e spettacoli. La serata si aprirà alle 18 con Garage Tribe Bergamo, collettivo che proporrà un set musicale analogico con vinili recuperati e rigenerati.

Tra gli appuntamenti sono previsti il coro di bambini “Piccole piante crescono”, il progetto «Ecologiochiamo» e l’incontro con Grammenos Mastrojeni, diplomatico, docente e scrittore, in dialogo con il giornalista Diego Colombo sui legami tra ambiente, pace e sicurezza.

Spettacoli, famiglie e iniziative diffuse

Ampio spazio sarà dedicato ai bambini: nel parco di Palazzo Frizzoni andrà in scena «La discarica di Cenerentola» del Teatro Prova, mentre in piazza Matteotti il Teatro Erewhon proporrà “Suoni in gioco”. Alle 22 è in programma «Lo scienziato del cilindro», spettacolo di Mulino ad Arte e Teatro a Pedali.

Tra gli eventi simbolo anche l’Ecothlon, caccia al rifiuto urbano con Plastic Free Onlus e La Via della Felicità Onlus. Sono previste inoltre sessioni di yoga, grounding, Tai Chi, una Green Night Walk tra città bassa e Città Alta e una biciclettata con A.Ri.Bi.

Città Alta e quartieri coinvolti

Le iniziative toccheranno anche gli orti collettivi di Grumello al Piano, Monterosso, Valtesse e via Moroni. In Città Alta sono previste attività all’Orto Botanico, aperture straordinarie della Fontana del Lantro e appuntamenti dedicati ai cambiamenti climatici e alle risorse idriche.

Il programma completo

Palazzo Frizzoni

alle 17.00 Teatro Prova, spettacolo per bambini “La discarica di Cenerentola”, Parco di Palazzo Frizzoni.

alle 18.30 Enpa Bergamo, Piazza Matteotti

alle 18.30 Saluti con Garage Tribe Musica di Riciclo, Palco Piazza Matteotti

alle 18.15 Inaugurazione con il coro di bambini “Piccoli Germogli Crescono”, Scuola Scuri, primo grado, Palco Piazza Matteotti

alle 18.15 Suoni in gioco, Teatro Erewhon, Piazza Matteotti

alle 18.30 Tai Chi con Chiara Viglietta, Parco di Palazzo Frizzoni

alle 18.30 Grounding con Ester Foresti, esterno Palazzo Frizzoni

alle 18.30 Yoga nel parco con Giulia Benvenuto, Parco di Palazzo Frizzoni

alle 18.30 Le associazioni Ecothlon si presentano, Palco Piazza Matteotti

alle 19.30 Presentazione e partenza della Caccia al rifiuto Ecothlon, Palco Piazza Matteotti

alle 20.00 Proiezione del video “Ecologiochiamo” a cura di Dydo e Marta, Palco Piazza Matteotti

alle 20.10 JA presentazione coaching, Palco Piazza Matteotti

alle 20.20 Presentazione CTS delle Discipline Bio Naturali di Regione Lombardia, presidente Maurizio Ugo Rodriguez, Palco Piazza Matteotti

alle 20.30 Grammenos Mastrojeni intervistato da Diego Colombo, Palco Piazza Matteotti

alle 20.45 e alle 23.00 Bio Concerto con Ensemble Fiori di campo, Chiostro Santa Marta

alle 21.00 Presentazione e partenza della camminata Green Night Walk e Biciclettata A.RI.BI, Palco Piazza Matteotti

alle 21.30 Premiazioni Caccia al rifiuto Ecothlon, Palco Piazza Matteotti

alle 22.00 Teatro a Pedali, spettacolo “Lo scienziato nel cilindro”, Palco Piazza Matteotti

alle 23.00 Chiusura con Garage Tribe Musica di riciclo, Palco Piazza Matteotti

Mostre a Palazzo Frizzoni

5 giugno, dalle 15. alle 20 Annullo filatelico delle Poste Italiane con cartolina dedicata all’occasione, interno di Palazzo Frizzoni.

5 giugno, dalle 18.00 alle 24.00 Mostra Circolo Filatelico di Bergamo, interno di Palazzo Frizzoni

Dal 5 al 7 giugno, dalle 18.00 alle 24.00 Mostra Fotografica Maurizio Milesi – ARCTIC, Piazza Matteotti

Città Alta

dalle 18.00 alle 24.00 Apertura straordinaria dell’Orto sociale di Bergamo

alle 19.00 “2050 La guerra dei ghiacci”, presentazione saggio presso Palazzo Stampa e performance itinerante tra Palazzo Stampa, il Fondaco del Sale e la Sala Torriani

alle 20.30 Aperture straordinarie serali della Fontana del Lantro a cura del Gruppo Speleologico Le Nottole fino alle 23.30

alle 18.30 Orto Botanico di Bergamo alla scoperta dei suoni insieme alle sound healers Stefania Carissimi ed Eleonora Marchetti. Evento a cura di Gloria Ramello, collaboratrice dell’Orto Botanico di Bergamo

alle 20.15 Camminata al “Roccolo Casati” e al Borgo di Castagneta con guida turistica. Ritrovo alle 20.00 di fronte alla Chiesa parrocchiale di San Rocco in Castagneta e performance di danza con Serena Marossi

Quartieri di Bergamo