«A Longuelo non c’è più campo». È una situazione di isolamento che gli abitanti del quartiere, clienti delle reti WindTre e VeryMobile, sopportano ormai da quattro mesi, da quando il 7 luglio un violento temporale si è abbattuto sulla città causando danni ingenti, anche alle infrastrutture di rete.

«Da quel giorno – scrive al nostro giornale un residente – in alcune vie si possono solo effettuare chiamate di emergenza o il segnale è addirittura assente». La debolezza della rete mobile Wind colpisce un’area molto estesa: «Io e altri abitanti del quartiere abbiamo fatto alcune misurazioni, riscontrando che le maggiori criticità si verificano nella zona che va dalla Croce Rossa fino quasi al McDonald’s di Curno, con strade dove il segnale è prossimo allo zero, come via Fratelli Rota, via Tarquinio Merula e l’incrocio tra via Astino, via Bellini e via Longuelo». Le segnalazioni alla compagnia, tuttavia, non hanno portato a miglioramenti. «Chiamiamo il servizio clienti ogni settimana – continua il residente – ma ci rispondono sempre che il guasto è stato risolto, mentre in realtà nulla cambia».