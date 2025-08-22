Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 22 Agosto 2025
A Bergamo torna lo «Sbarazzo»: il 5, 6 e 7 settembre
SHOPPING. L’evento di fine estate tra le vie del centro città, organizzato dai commercianti di Bergamo InCentro.
Bergamo
Tre giorni di offerte e occasioni imperdibili, a Bergamo torna il tradizionale «Sbarazzo» di fine estate. Organizzato da Bergamo InCentro, associazione che riunisce i commercianti del centro città, quest’anno l’evento si svolgerà da venerdì 5 a domenica 7 settembre.
Domenica in piazza Matteotti
Shopping nei negozi, con le occasioni esposte all’esterno (meteo permettendo) nei primi due giorni, mentre domenica 7 torneranno i classici gazebo in piazza Matteotti, un grande «mercato» con protagoniste le insegne del centro di Bergamo.
