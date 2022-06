A Bergamo tre alloggi confiscati ai clan destinati ai profughi ucraini

Da patrimonio del crimine a bene comune per la collettività e soprattutto per i più deboli. La proposta di destinare all’accoglienza dei profughi ucraini alcuni immobili confiscati alla criminalità organizzata prende piede: nei giorni scorsi il Comune ha approvato una delibera che ratifica l’accordo di collaborazione con la Prefettura «per la prima accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dal conflitto».