A Celadina, dal 1° febbraio il nuovo sportello per Servizi sociali e anagrafe

Taglio del nastro per la sesta sede decentrata dei Servizi sociali e demografici . Dopo Colognola , Grumello al Piano , Redona , Lazzaretto e via San Lazzaro , questa volta i nuovi sportelli apriranno a Celadina , in via Pizzo dei Tre Signori al civico 2. Oggi, mercoledì 25 gennaio, la presentazione ufficiale che anticipa l’apertura al pubblico dal 1° febbraio .