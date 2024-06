A piedi dal baluardo di San Giovanni a via Tre Armi: debutta il collegamento - Le foto

È stato inaugurato nella mattinata di sabato 22 giugno il collegamento pedonale tra il baluardo di San Giovanni e via Tre Armi in Città Alta, come opera promossa e finanziata dal Parco dei Colli di Bergamo da una proposta anche della manifestazione Millegradini. Il percorso, largo 3 metri e mezzo e lungo 36, collega l’antica «sortita» ad arco presente al piede delle Mura nel punto di raccordo tra la parete dove sono presenti e ben visibili le bocche di fuoco e l’orecchione del bastione. Il nuovo collegamento rappresenta il primo varco e la prima connessione tra interno ed esterno della storica fortificazione attraverso il recupero e la valorizzazione della cannoniera sita nel baluardo di San Giovanni.

«La nuova connessione rappresenta un nuovo importante punto di accesso pedonale a Città Alta trasformandosi peraltro in un percorso di conoscenza storica, culturale e paesaggistica, di scoperta di un tratto fino a oggi intercluso all’uso pubblico e di ulteriore valorizzazione e fruibilità dell’interno della Cannoniera di San Giovanni, perfettamente conservata e parte delle Mura veneziane, patrimonio Unesco», ha detto la sindaca di Bergamo, Elena Carnevali. La nuova connessione pedonale permetterà di raccordare in modo più diretto e di completare ulteriormente la rete dei percorsi pedonali delle storiche «scalette» molto amate e frequentate dai cittadini bergamaschi e dai sempre più numerosi turisti. L’intervento è stato possibile grazie all’acquisizione del Parco dei Colli di un’area di proprietà privata ai piedi del baluardo (della famiglia Vitali) superando una situazione che fino a oggi ne aveva impedito la realizzabilità. «Questo progetto permette di trasformare una struttura militare in un paesaggio vivo di pace, coesione sociale e inclusione ambientale» ha aggiunto Renato Ferlinghetti, membro del Consiglio di gestione del Parco dei Colli di Bergamo.

L'apertura e la chiusura della Cannoniera di San Giovanni è possibile grazie al progetto «PanoramaMura» realizzato da Museo delle storie di Bergamo, d'intesa con il Comune di Bergamo e il suo Segretariato Unesco. Da sabato 22 giugno, oltre all'accesso superiore alla Cannoniera, sarà possibile entrare anche dall'antica sortita di via Tre Armi.

