A zig-zag in A4, casi in crescita: multa di 199 euro. E 10 punti in meno

Prima un sorpasso sulla destra, sfrecciando lungo la prima corsia e oltrepassando due auto, per poi rientrare verso sinistra oltrepassare perpendicolarmente la seconda e finendo direttamente sulla terza corsia. Infine, un altro sorpasso sulla destra: seconda corsia, poi terza davanti all’auto appena superata, per poi sbucare sulla quarta corsia e sfrecciare via a velocità indubbiamente superiore ai centotrenta orari tollerati in autostrada. È una classica scena – più complessa da raccontare che da vedere – di un’auto che procede a «zig-zag» lungo il tratto bergamasco dell’A4: un comportamento tanto frequente quanto pericoloso per gli altri automobilisti.

La normativa

Tanto che sono aumentate le segnalazioni che arrivano «in diretta» alla polizia stradale di Seriate, che provvede a inviare subito la pattuglia nel tratto autostradale indicato e, intercettata l’auto «incriminata», il conducente viene invitato a fermarsi e sanzionato. Le violazioni per questo tipo di comportamento sono previste dal Codice della strada e riguardano il sorpasso pericoloso e la cosiddetta «velocità non commisurata».

In particolare, l’articolo numero 148 comma 3-15 del Codice della strada sanziona «l’inosservanza della modalità di sorpasso o sorpasso a destra» per un importo di 83 euro e la decurtazione di cinque punti dalla patente, nonché la sospensione della patente in relazione al punteggio di ciascun automobilista (la cosiddetta «sospensione breve»).

Un altro articolo del Codice della strada, il 141, comma 3-8, multa invece la «circolazione a velocità non commisurata alle situazioni ambientali»: in questo caso la sanzione varia a seconda che sia giorno o notte: ammonta infatti a 87 euro nelle ore diurne e sale a 116 euro nelle ore notturne. Anche in questo caso è prevista la decurtazione di 5 punti della patente.

Nel caso un automobilista venga pizzicato a commettere entrambe le infrazioni, anche ripetutamente, possono essere comminate dagli agenti più multe, con conseguente sanzione piuttosto salata. Un esempio pratico e reale. Un automobilista viene sorpreso a sorpassare a destra e a procedere a una velocità non adeguata al tratto che sta percorrendo e tutto questo avviene a mezzanotte: la multa sarà di complessivi 199 euro, con ben dieci punti decurtati dalla sua patente.

Il Codice della strada prevede che non si possano sorpassare altri veicoli sulla destra, anche e soprattutto in autostrada: i sorpassi sono consentiti, rispettando comunque i limiti di velocità della tratta, soltanto a sinistra del veicolo che si vuole sorpassare e utilizzando gli indicatori di direzione (le frecce) Quando la segnalazione arriva alla sala operativa della Stradale (per il tratto bergamasco dell’A4, esteso fino alla barriera di Milano est e al casello di Brescia Ovest, la competenza è del locale distaccamento) da parte di automobilisti, le pattuglie in servizio sull’autostrada si attivano immediatamente per raggiungere il punto indicato e intercettare l’auto. È chiaro che se la violazione viene riscontrata direttamente dagli agenti, anche la contestazione immediata ha maggiore peso ed effetto. Tuttavia ogni segnalazione viene presa in considerazione. Il Codice della strada prevede che non si possano sorpassare altri veicoli sulla destra, anche e soprattutto in autostrada: i sorpassi sono consentiti, rispettando comunque i limiti di velocità della tratta, soltanto a sinistra del veicolo che si vuole sorpassare e utilizzando gli indicatori di direzione (le frecce).